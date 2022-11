Karlsruhe vor 1 Stunde

Landratsamt Karlsruhe: Schnaudigel möchte erneut Landrat werden

Landrat Christoph Schnaudigel möchte erneut Landrat vom Landratsamt in Karlsruhe werden. Das gab der 59-Jährige während der Haushaltsrede in Kelterhalle in Rheinstetten bekannt. Für Schnaudigel, der seit 2007 als Landrat fungiert, wäre das die dritte Amtszeit in Folge.