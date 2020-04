vor 1 Stunde Karlsruhe Aufgrund Corona: Neue Erstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe - bisherige Bewohner ziehen um

Eggenstein-Leopoldshafen bekommt künftig keine Flüchtlinge zur Anschlussunterbringung zugeteilt - im Gegenzug wird die Unterkunft "Am Schröcker Tor" in eine Erstaufnahmeeinrichtung umgewandelt. Grund dafür ist die Covid-19 Pandemie, aufgrund derer die Flüchtlinge weniger dicht untergebracht werden sollen. Am 4. Mai wird die Stelle in Betrieb genommen.