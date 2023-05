Anlässlich eines unglücklichen Vorfalls im Mai 2022 am Rheinhochwasserdamm in Dettenheim-Rußheim, bei dem ein Rehkitz zu Tode gekommen ist, hat der LGB die gängige Praxis der Mäharbeiten der gesamten Rheinhochwasserdämme (RHWD)überprüft. Diese Prüfung habe ergeben, dass zwar bei einem überwiegenden Teil der RHWD grundsätzlich nicht damit zu rechnen sei, dass dort Rehkitze abgelegt werden, dies aber in bestimmten Abschnitten nicht ausgeschlossen werden könne.

Erstmals Drohnen zum Rehkitzschutz eingesetzt

In den Monaten Mai und Juni sollen daher zum Schutz der Rehkitze erstmals Drohnenflüge vor dem Mähen in den Dammabschnitten durchgeführt werden. RHWD-Abschnitte, in denen ein Ablegen von Rehkitzen nicht ausgeschlossen und eine Kontrolle durch Drohnen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht durchgeführt werden kann, werden in den Monaten Mai und Juni nicht gemäht.