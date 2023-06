Laut der Mitteilung werden die Veranstaltungsreihe "Queer Youth Visibility" des Internationalen Bundes Baden (5.400 Euro) sowie die beiden Projekte "Queere Lebensrealitäten als Thementalks" desCSD Karlsruhe (6.000 Euro) und Queere Geschichte & Kultur in und um Karlsruhe" von queerKAstle e.V. (7.100 Euro) gefördert.

Ute Leidig, Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration | Bild: Ute Leidig/Grüne Karlsruhe

"Wir freuen uns, dass wir mit den Fördergeldern des Landes auch bei uns in Karlsruhe ein klares Zeichen gegen jegliche Form von Diskriminierung setzen", so die beiden Grünen Karlsruher Landtagsabgeordneten, Ute Leidig, Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, und Alexander Salomon. Antidiskriminierung und der Einsatz für gleiche Chancen und gleiche Rechte seien nicht nur Themen von Politik und Verwaltung, so Ledig. "Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe."

Die Landesförderung setze hieran an und unterstütze regionale Initiativen und Projekte vor Ort bei der Organisation von Veranstaltungen, Qualifizierungs- und Dialogformaten sowie bei Informations-, Aufklärungs- oder Öffentlichkeitskampagnen. "In Karlsruhe gibt es großartige Initiativen", so Salomon. "Ihnen gilt unser Dank für das unermüdliche Engagement für eine offene und tolerante Gesellschaft."

Das Land fördert im Zuge des Aktionsplans insgesamt 17 Projekte in Höhe von 115.000 Euro. Die Resonanz auf den jährlich wiederkehrenden Förderaufruf sei auch in diesem Jahr wieder groß gewesen, heißt es in der Mitteilung.