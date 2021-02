vor 2 Stunden Offenburg Sonniges Wetter: Lage in winterlichen Ausflugsgebieten überwiegend ruhig

Blauer Himmel und Schnee haben am Samstag erneut viele Menschen an winterliche Ausflugsziele gelockt. Die Lage blieb am Vormittag jedoch sowohl im Schwarzwald als auch auf der Schwäbischen Alb weitgehend entspannt, wie die verschiedenen Polizeipräsidien mitteilten. Nur viele Parkplätze waren am Mittag bereits relativ voll.