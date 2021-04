vor 1 Stunde Carsten Kitter Karlsruhe "Lächerlich gering" - Grünen-Fraktion will Gebühren für Anwohner-Parken in Karlsruhe erhöhen

Der Anwohnerparkausweis ermöglicht Bürgern in Karlsruhe, in entsprechenden Bereichen in der Nähe ihrer Wohnung zu parken. Für kleines Geld können sich Karlsruher einen solchen Ausweis sichern. Doch damit könnte es aber bald vorbei sein. Eine Gesetzesänderung lässt die Gemeinderatsfraktion der Grünen nach vorne preschen. Sie fordert eine Anhebung der Gebühren für 2022. Auch die Stadt scheint einer Erhöhung nicht abgeneigt.