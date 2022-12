Karlsruhe vor 1 Stunde

Ladendiebe gefasst: Nur einen Tag später folgte bereits der Urteilsspruch

Laut Angaben der Polizei Karlsruhe haben zwei Ladendetektive am Abend des 19. Dezembers beobachten können, wie zwei junge Männer in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt mehrere Parfüms und Kleidungsstücke entwendeten. Die vorläufige Festnahme und Verurteilung folgte auf dem Fuße.