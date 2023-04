Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Freitagmittag ein 28-jähriger Mann dem Haftrichter vorgeführt. Dem Beschuldigten wird unter anderem schwerer räuberischer Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe am 14. April in einer gemeinsamen Mitteilung vermelden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte am Donnerstagabend, 13. April, gegen 18.20 Uhr in einem Laden im Einkaufszentrum "Ettlinger Tor" mehrere Sicherheitsetikette von Kleidungsstücken entfernt haben, so die Beamten. Offenbar habe der Mann sich in eine Umkleidekabine zurückgezogen und die Waren anschließend in einem Rucksack verstaut.

Nachdem der 28-Jährige das Geschäft verlassen hatte, wurde er durch Mitarbeiter auf den mutmaßlichen Diebstahl angesprochen, erklärt die Polizei. Nach einem kurzen Handgemenge gelang dem Tatverdächtigen schließlich zunächst die Flucht. Laut Aussagen von Mitarbeitern und Passanten, soll der Tatverdächtige unter Vorhalt eines Taschenmessers für Abstand gesorgt haben, so die Beamten.

Eine Polizeistreife konnte den Mann schließlich unter Widerstand vorläufig festnehmen. Bei dem Vorfall wurde ein Mitarbeiter des betroffenen Ladengeschäftes leicht verletzt. Das mutmaßliche Diebesgut sowie das Taschenmesser konnten aufgefunden und sichergestellt werden.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen und insbesondere bei der Verfolgung des Tatverdächtigen beteiligte Passanten werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 zu melden.