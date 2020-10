vor 28 Minuten Karlsruhe L 560 bei Blankenloch: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Derzeit laufen auf der L 560 in Höhe Blankenloch die Bergungsmaßnahmen nach einem schweren Verkehrsunfall, an dem laut Polizeiangaben mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Mindestens eine Person soll dabei in ihrem Auto eingeklemmt worden sein.