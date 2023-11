Wie der KVV in einer Pressemitteilung schreibt, wird ab dem 1. Dezember das "JugendticketBW" zu einem Deutschlandticket. Für 365 Euro im Jahr können dann Schüler, Studierende, Azubis und Freiwilligendienstleistende aus Baden-Württemberg in ganz Deutschland mit ihrem neuen Ticket den ÖPNV nutzen. Wer bereits ein Jugendticket besitzt müsse sich dabei um nichts mehr kümmern, das Ticket werde automatisch umgestellt und per Post zugeschickt. Des weiteren teilt der KVV mit, dass sich Verzögerungen bei der Versendung nicht vermeiden ließen. Darum habe man an alle Besitzer eines Jugendtickets ein Schreiben verschickt, dass in Verbindung mit dem alten Ticket als Deutschlandticket gilt.