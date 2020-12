Laut einer Pressemitteilung des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) wird der Ferienfahrplan um zwei Tage vorgezogen. Als Grund gibt der KVV den bundesweiten Lockdown und die vorgezogenen Schulschließungen an. Somit verkehren sämtliche regionale KVV-Buslinien für den Schülerverkehr bereits ab Montag, den 21. Dezember, bis auf weiteres nach Ferienfahrplan. Ursprünglich sollte der Ferienfahrplan erst ab dem 23. Dezember in Kraft treten.

Somit entfallen auf allen Linien sämtliche Fahrten die mit einem "S“ in den Fahrplantabellen gekennzeichnet sind. Die Fahrplanauskunft wurde entsprechend abgeändert.