Karlsruhe vor 1 Stunde

KVV-Fahrkarten zum Selbstentwerten: Verkauf startet am 15. Juni

Nachdem am 1. Juni erst das 9-Euro-Ticket zum 1. Juni, steht am 15. Juni bereits das nächste Ticket in den Startlöchern. Denn: Die neuen Einzelfahrscheine des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) sind dann erhältlich. Die Tickets wurden im März als Alternative zu den früheren Fahrkarten zum Selbstentwerten am Automaten eingeführt.