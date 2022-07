von (ps/vem)

Die KVV-Geschäftsleitung informierte den Aufsichtsrat darüber, dass diese Tageskarten zum Selbstentwerten analog zu den Einzelfahrkarten in den Kundenzentren und KVV-Verkaufsstellen in der Region von den Kund*innen erworben oder per Post bestellt werden können. In den Kundenzentren und Verkaufsstellen werden die Tickets an den dort verfügbaren elektronischen Verkaufsgeräten direkt für die Kunden individuell und bedarfsgerecht ausgedruckt", heißt es in der Mitteilung des KVV weiter.

Dies biete den großen Vorteil, dass diese Tageskarten nicht in großer Zahl vorab bei einer externen Druckerei geordert und gedruckt werden müssen.

Tickets werden kleiner

So würde sich ein hoher finanzieller Zusatzaufwand gezielt vermeiden lassen und das Ticket könne ressourcenschonender und nachhaltiger produziert werden. Durch den Vertrieb über die Kundenzentren und die personenbedienten Verkaufsstellen kann der KVV den Nutzer*innen dieser Tageskarten in einer persönlichen Tarif-Beratung die bestmögliche Service-Qualität anbieten", so der KVV.

Im Zuge der Einführung der Tageskarten zum Selbstentwerten in einem kleineren Format werden auch die Einzelfahrkarten zum Selbstentwerten zukünftig im kleineren Format verkauft. Damit kommt der KVV dem Wunsch seiner Kunden nach, ein handliches Format anzubieten.