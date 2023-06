vor 1 Stunde

KVV auf Höhenflug: Mehr Fahrgäste und Abos als vor Corona

In Sachen Fahrkarten Abos hat sich der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) nun erholt. Mitunter sei die Aufnahme des Deutschland- und Jugendtickets für den Aufschwung verantwortlich, erklären die Verantwortlichen. Seit einem Fahrgäste-Einbruch während Corona sei die "Trendwende" nun geschafft, wie der KVV in einer Mitteilung an die Presse verkündet.