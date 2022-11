Karlsruhe vor 1 Stunde

Kurioser Unfall in Karlsruhe: Mann legt sich in Transporter schlafen, rutscht in Federbach und bleibt mehrere Stunden gefangen

Ein durchaus kurioser Vorfall sorgte am Montagmorgen für einen Einsatz der Berufsfeuerwehr Karlsruhe am Federbach auf Höhe der Hermann-Schneider-Alle in Karlsruhe. Ein Transporter war in das Gewässer gerutscht, der Fahrer war dadurch mehrere Stunden im Fahrzeug gefangen und konnte erst durch die Feuerwehr befreit werden.