In Frankreich finden 2024 die Olympischen Spiele statt. Das Besondere daran: Das Spektakel soll mit vielen Videokameras begleitet werden, die mit Hilfe von KI-Technologie brisante Situationen, Personen oder Objekte erkennen und analysieren soll. Doch nicht alle Menschen in Frankreich sind von der neuen Kameraüberwachung begeistert.

Kameraüberwachung mit KI-Technologie in Frankreich

In Frankreich gibt es bereits schon jetzt viele Überwachungskameras im öffentlichen Bereich. Es sollen etwa eine Million im ganzen Land im Einsatz sein, wie das ZDFschreibt.

Nun hat die französische Regierung am 23. März 2023 mit großer Mehrheit den siebten Artikel im Sicherheitsgesetz geändert, der noch einen Schritt weitergeht. Die Änderung sieht vor, dass Videos, die von Überwachungssystemen und Drohnenkameras aufgezeichnet werden "von Algorithmen verarbeitet" werden.

Laut ZDFwurde so eine Rechtsgrundlage geschaffen, die künstliche Intelligenz nutzt, und Bilder und Ton der Videoaufnahmen so verarbeitet, dass Objekte und Menschen identifiziert werden können.

KI-Überwachung in Frankreich sorgt für Kritik

Nicht alle Menschen in Frankreich sind von der neuen Technologie begeistert. So haben knapp 40 eher linksgerichtete Mitglieder des Europäischen Parlaments einen offenen Brief an die französische Regierung verfasst, in dem sie davor warnen, dass die Politik einen "Präzedenzfall für die Überwachung schafft, wie es ihn in Europa noch nie gegeben hat", wie ZDFberichtet.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert das neue Gesetz gegenüber dem Sport-Informationsdienstes (SID) ebenso: "Solche drakonischen Technologien der Massenüberwachung verletzen das Recht auf Privatsphäre und können zu Verstößen gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung führen."

Laut Gesetz werden keine biometrischen Daten verarbeitet. Diese sind nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) überall in der Europäischen Union besonders geschützt. Allerdings stellt sich dann die Frage, wie Personen, Objekte und Situationen erkannt und analysiert werden sollen, wenn diese dafür wichtigen Merkmale nicht gespeichert werden.

