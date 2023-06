Egal ob Texte zusammenfassen oder ganze Computerprogramme schreiben: ChatGPT kann Ihnen viele Aufgaben gänzlich abnehmen oder sie zumindest deutlich vereinfachen. Doch wie sieht es mit der Reiseplanung aus? Wir haben ChatGPT 4.5 in der Plus-Variante mit Webzugang für uns eine Reise nach Rom planen lassen.

Was dabei herausgekommen ist und auf welche Schwierigkeiten wir gestoßen sind, erfahren Sie in diesem Artikel. ChatGPT können Sie im Übrigen auch kostenlos nutzen oder auf ein anderes kostenloses KI-Tool zugreifen.

ChatGPT: So gut plant der KI-Chatbot unsere Reise nach Italien

Wer aufgrund von Arbeit oder familiären Verpflichtungen kaum Zeit hat seinen Urlaub zu planen, könnte es einmal mit dem Sprachmodell von OpenAI versuchen. Wir haben ChatGPT gefragt, ob es dazu in der Lage wäre, uns einen Urlaub zu planen.

Der Chatbot steigt direkt ein und möchte Folgendes wissen:

Wo möchtest du hingehen? Wie lange planst du zu reisen? Was ist dein Budget? Welche Art von Aktivitäten genießt du? Zum Beispiel Natur und Wandern, Städtereisen, Kultur und Museen, Entspannung am Strand, usw. Gibt es irgendwelche speziellen Anforderungen oder Präferenzen, die du hast, wie bestimmte Arten von Unterkünften oder Nahrungsmittelpräferenzen?

Wir beantworten die Fragen des Chatbots am Beispiel der italienischen Hauptstadt und planen, im September mit zwei Personen eine Woche in Rom zu verbringen. Dabei ist es wichtig, dass die Prompts, also die Befehle für ChatGPT gut ausformuliert und möglichst konkret sind. Warum Rom? Die Stadt ist ein äußerst beliebtes Reiseziel bei Touristen und hat viel zu bieten - so viel, dass ChatGPT schon genau auswählen müsste, was es uns für einen siebentägigen Trip vorschlägt.

Diverse Urlaubsbudget-Rechner schlagen uns für einen mittelpreisigen Urlaub in Rom ein Budget von etwa 2100 Euro pro Person vor. Darin sind Unterkunft, Mahlzeiten, Transport, Aktivitäten und der Hin- und Rückflug (wir fliegen bzw. fahren von Frankfurt aus) mit eingerechnet.

In Sachen Aktivitäten wünschen wir uns natürlich eine umfassende Städtereise, bei der wir die Großstadt kennenlernen. Neben Sehenswürdigkeiten interessieren uns auch die Museen der geschichtsträchtigen Stadt, etwas entspannen möchten wir zwischendurch mit etwas Wellness. Allerdings bitten wir ChatGPT zusätzlich, uns für die sieben Tage Städtetrip eine kleine "Verrücktheit" mit einzubauen. Etwas, was man eben nicht alle Tage macht und was das Highlight unseres Urlaubs darstellen könnte.

Punkt 5 spielt bei unserer Reiseplanung keine große Rolle, hier könnte man aber nachjustieren und beispielsweise angeben, dass man eher die gehobene Küche schätzt oder dass man auf jeden Fall ein Hotel wünscht, dessen Schwimm- und Saunabereich man mitbenutzen kann. Wir haben zunächst von ChatGPT verlangt, dass die Unterkunft bitte nicht in einer lauten Umgebung liegen möge.

ChatGPT als Reiseplaner: So würde unser Rom-Trip aussehen

Der Bot macht sich sofort an die Arbeit und hat in unter zwei Minuten ein Ergebnis. Für die An- und Abreise von München nach Rom, rechnet ChatGPT grob die Kosten und den Zeitaufwand für einen Flug sowie eine Zugfahrt aus. Weil die Zugfahrt zwischen 9 und 12 Stunden dauert und ein Ticket - je nachdem ob es eine Tages- oder Nachtfahrt ist, zwischen 140 und 220 Euro kostet kommt das Sprachmodell zu dem Schluss: Ein Flug sei in unserem Fall die "effizientere Wahl". Preise für Hin- und Rückflüge von München nach Rom würden derzeit mit 140 Euro zu Buche schlagen.

Da schleicht sich allerdings schon der erste Fehler ein, denn nach einer kurzen Internet-Recherche ist klar, dass wir so günstig beim Flug nicht wegkommen. Der wird für September ab etwa 240 Euro angegeben, wäre also etwa 100 Euro teurer.

Kommen wir zur Unterkunft. Hier nennt ChatGPT gleich mehrere Optionen für "Mittelklasse-Hotels in ruhigerer Lage" und empfiehlt uns fünf Hotels. Diese sind tatsächlich auf Plattformen wie TripAdvisor von Reisenden als "sehr ruhig für Rom" bewertet. Hier scheint die KI unserer Ansicht nach einen ordentlichen Job gemacht zu haben. Jedes dieser Hotels könnte man ohne flaues Gefühl im Magen buchen.

Für die Aktivitäten haben wir uns von ChatGPT einen Reiseplan erstellen lassen. Der sieht wie folgt aus:

Tag 1: Ankunft in Rom

Ankunft in Rom und Transfer zum Hotel

Erkundung der Umgebung und Akklimatisierung

Abendessen in einem lokalen Restaurant

Tag 2: Klassische Sehenswürdigkeiten

Besuch des Kolosseums und des Forums Romanum

Mittagessen in der Nähe

Nachmittagsbesuch des Pantheons und der Piazza Navona

Abendessen und Spaziergang in der Stadt

Tag 3:Vatikan

Besuch der Vatikanischen Museen und der Sixtinischen Kapelle am Vormittag

Mittagessen im Vatikan

Nachmittagsbesuch des Petersdoms und Aufstieg zur Kuppel für eine tolle Aussicht

Abendessen in einem Restaurant in der Nähe

Tag 4: Ausgefallene Aktivität

Heißluftballonfahrtüber Rom oder Vespa-Tour durch die Stadt am Vormittag

Mittagessen

Nachmittag zur freien Verfügung

Abendessen

Tag 5: Museen und Galerien

Besuch der Galleria Borghese am Vormittag

Mittagessen

Nachmittagsbesuch des Museo Nazionale Romano

Abendessen

Tag 6: Wellness-Tag und weitere Sehenswürdigkeiten

Entspannung in einem Wellness-Spa am Vormittag

Mittagessen

Nachmittagsbesuch der Spanischen Treppe und der Fontana di Trevi

Abendessen

Tag 7: Letzter Tag und Abreise

Freie Zeit am Vormittag zum Einkaufen oder Erkunden

Mittagessen

Abfahrt zum Flughafen oder Bahnhof

Chat GPT hat damit einen ausgewogenen Mix an Rom-Klassikern, Kultur und Wellness erstellt und auch unseren Wunsch nach einem Highlight berücksichtigt: An Tag 4 empfiehlt es uns eine Heißluftballonfahrtüber Rom oder eine Vespa-Tour. Die Künstliche Intelligenz mahnt aber: "Einige der Tage, wie der Tag im Vatikan oder der Tag, an dem Sie die klassischen Sehenswürdigkeiten besuchen, könnten länger und ermüdender sein. Andere Tage, wie der Wellness-Tag oder der Tag Ihrer ausgefallenen Aktivität, könnten entspannter und weniger hektisch sein." Man solle daran denken genügend Puffer und Pausen einzuplanen, damit der Urlaub nicht in Stress ausartet.

Reise von ChatGPT geplant: Unser Fazit

Wer sich unseren Reiseplan durchgelesen hat, wird festgestellt haben, dass die ganz großen Überraschungen bei einem Rom-Trip, der von ChatGPT geplant wird, ausbleiben. Die KI verlässt sich bei der Erstellung der Aktivitäten auf echte "Rom-Klassiker", wie das Kolosseum oder die Sixtinische Kapelle. Heißluftballonfahrt und die Vespa-Tour empfiehlt uns der Bot auch nur, weil wir explizit nach einem Highlight gefragt haben. Hätte man ChatGPT den Plan ohne diese Angabe erstellen lassen, wären vermutlich noch mehr der klassischen Sehenswürdigkeiten hineingeflossen.

Positiv ist allerdings, dass sich der Aktivitäten-Plan jederzeit abändern lässt. Uns ist zwischenzeitlich eingefallen, dass wir doch noch gerne einen Abstecher ins Grüne machen würden. GPT empfiehlt uns dann direkt die Via Appia Antica und bietet an, eine Aktivität wie den Besuch der Villa Borghese zu ersetzen und unseren Reiseplan zu aktualisieren.

Der größte Stolperstein für die Planung durch ChatGPT sind die Rahmenbedingungen eines Urlaubs: Zwar hat die KI mit dem Beta-Plugin für das Internet keine schlechten Hotels für unsere Reise herausgesucht, dennoch tut man gut daran, die vorgeschlagenen Unterkünfte bezüglich der eigenen Bedürfnisse, der Preise und der Verfügbarkeit zu prüfen. Diese Arbeit bleibt also.

Ganz ähnlich sieht es mit dem Transport aus: Hier hat ChatGPT teils komplett falsche Angaben gemacht oder sich stark im Preis verschätzt. Fairerweise muss aber dazu gesagt werden, dass der Bot hinter jeder Antwort darauf hinweist, dass man Flüge und Züge dringend noch einmal selbst recherchieren sollte. Reisende tun gut daran, den Hinweis der KI ernstzunehmen und noch einmal gründlicher nachzuarbeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen: ChatGPT zeigt seine Stärken bei der Reiseplanung vor allem bei der Erstellung eines Zeitplans und der Aktvitäten. Egal wohin man reist, kann man innerhalb von zwei Minuten einen kompletten Plan für das ausgewählte Reiseziel erhalten. Das kann durchaus Zeit sparen und, wenn man weiter konkretisiert, können die Ergebnisse noch verbessert werden. Für die Reise an sich, sowie Unterkunft und Verpflegung ist ChatGPT allerdings kein Allheilmittel. Hier muss weiter der Mensch ran und Öffnungszeiten, Preise und Angebote selbst sichten.

Sie haben es beim Lesen des Artikels bereits gemerkt: KI kann bei der Nutzung Tücken und Gefahren bergen. Daher warnte auch KI-Pioneer Geoffrey Hinton vor der aktuellen Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Auch Deutsche Datenschützer sind wegen ChatGPT beunruhigt.