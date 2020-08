Wildparkstadion: Was aktuell auf der Baustelle passiert

Im neuen Fußballstadion des Karlsruher SC wird fleißig im Bereich der Ost- und Südtribüne gearbeitet. Die Stahlteile der Dachkonstruktion werden angebracht, Kioske und Toiletten errichtet. Der aktuelle Baustellenstand.

Am deutlichsten war der Baufortschritt des neuen Stadions anhand der Osttribüne entlang des Adenauerrings zu sehen: Wo früher die alte Gegengerade war, wurde in den vergangenen Wochen imposanten Y-Stützen mit den neuen Sitztribünen aufgebaut.

Jetzt sind beinahe alle Betonfertigteile eingehoben, lediglich im unteren Teil sind noch "Lücken" vorhanden. Diese sollen nach Abbau der Flutlichtmasten geschlossen werden.

Deutlich nimmt auch das neue Dach Gestalt an: Aktuell werden die Stahlteile der Dachkonstruktion angebracht - per Autokran. "In einem nächsten Schritt wird das Dach mit weißen Trapezblechen eingedeckt", heißt es vom städtischen Bauherren, dem Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark (Eibs).

"Der vordere Teil hat bereits seine transparenten Platten aus Polycarbonat erhalten, die für mehr Helligkeit im Stadioninnenraum sorgen. Zudem ist dieses sogenannte 'Makrolondach' für die Rasenpflege notwendig", so der Eibs.

Hinter der Tribüne entsteht die Infrastruktur: Sechs Kioske, ein Merchandise-Shop, Kassen, Behinderten-WC, Technik-Räume, Sanitätsraum, Lagerräume sowie WC-Anlagen für Damen und Herren.

Das zweite Baufeld ist die Südtribüne: Diese ist bereit für die Y-Stützen. Hier wurde der Wall in Form gebracht, bald sollen die Fundamente für die Stützen folgen. Zu sehen ist außerdem eine Rampe für den Schwerlastverkehr: Auf diesem werden die notwendigen Betonfertigteile über den bisherigen Gästeparkplatz und die Rampe zur Südtribüne gebracht. Auf der anderen Seite führt ein Weg dann wieder zurück.

Im Sommer 2022 soll das neue Stadion fertig sein. Einen stets aktuellen Blick, was gerade auf der Baustelle passiert, gibt es in unseren Webcams.