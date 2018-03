Karlsruhe erhält ein neues Fußballstadion im Wildpark - diese Entscheidung fiel vor bald zwei Jahren im Juli 2016. Seitdem wird fleißig an der Umsetzung des 113-Millionen-Euro-Projekts gearbeitet. Aktuell fehlt noch der Baukonzern für den Stadionkörper: Der Gemeinderat will Mitte April über die Bieterangebote und damit auch über das Aussehen des Stadions entscheiden. Anlass für uns, einen Blick in die Entstehung des heutigen Wildparkstadions zu werfen - ein Sport-Juwel seiner Zeit....

Am 16. Oktober 1952 fusionierten in Karlsruhe der VfB Mühlburg und der FC Phönix - zum heutigen Karlsruher SC. Was dem neuen Verein jedoch fehlte, war ein passendes Stadion. Damaliger Oberbürgermeister Günther Klotz brachte nach der Fusion der beiden Vereine auch diesen Stein ins Rollen.

Neuer Verein benötigt neues Stadion

Das neue Stadion sollte auf dem alten Platz des FC Phönix entstehen, das seinerzeit dem Verfall preisgegeben war. Der Sportplatz des VfB an der Honsellstraße war städtisches Gelände und wurde für den Bau einer neuen Umgehungsstraße benötigt.

Die Lage des ehemaligen Phönix-Feldes wurde beim Umbau unverändert übernommen. Ein vorhandener, zirka drei Meter hoher Zuschauerwall um die alte Platzanlage bildete den Kern für den neuen Wall, der mit 150.000 Kubikmetern Schutt aus dem Zweiten Weltkrieg und Aushubmassen vom Bau der Schwarzwaldhalle angereichert wurde. Das neue Stadion wurde in drei Bauabschnitten von 1953 bis 1955 fertiggestellt.

Wildparkstadion sollte "eine der schönsten Anlagen im Bundesgebiet" werden

1953 hieß es: Baustart! Der Gemeinderat genehmigte damals 150.000 Deutsche Mark für ein "repräsentatives Stadionfeld" und ein "Großstadion" für 70.000 Zuschauer - wie der Ausbau in einem BNN-Artikel aus dem Jahr 1953 beschrieben wird. Innerhalb von drei Jahren sollte das Stadion um ein Hauptkampffeld mit Lauf- und Sprunganlagen sowie sechs Trainingsplätzen erweitert werden. Der erste Bauabschnitt beinhaltete das Aufschütten des Zuschauerwalls um die Hauptkampfbahn und Herstellen der drei Nebenspielfelder.

Mit der Stufung der Zuschauerwälle sollen nach Bauabschluss 55.000 Zuschauer Platz finden. Zusätzlichen Stahltribünen sollen die Kapazität auf 70.000 Zuschauer erweitern können, um für Großveranstaltungen wie Länderspiele gewappnet zu sein.

Zunächst entschied sich der Gemeinderat, die alte Tribüne des KSC auf dem Sportplatz in Mühlburg abzubrechen und im neuen Stadion wieder aufzubauen. Der Weg für ein Top-Stadion war geebnet - oder wie es die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) damals formulierten: Karlsruhe würde mit dem Ausbau des Wildparkstadions "eine der schönsten Anlagen im Bundesgebiet besitzen".

Pläne werden geändert, Stadion bekommt neue Tribüne

Im März 1954 - während die Umbauarbeiten für das neue Stadion im zweiten Bauabschnitt mit Einstufen der Stehränge und Erstellen des Rundbau-Umkleidegebäudes sowie einer Wirtschaftsbaracke in vollem Gange waren - verwarf man diese Idee und startete einen Gestaltungswettbewerb unter sieben Karlsruher Architekten, um eine komplett neue und moderne Tribüne zu erhalten.

In die engere Auswahl gelangten damals zwei Entwürfe: Egon Eiermann mit der kompletten Überdachung der fast kreisartig angelegten Zuschauerränge und einem separaten Gebäude für Nebenräume. Und Erich Schelling mit dem elliptischen Stadion und einer Teilüberdachung mit einer Hänge-Lösung, die bis zu 4.000 Zuschauer vor der Witterung schützen könnte. Ähnlich der heutigen Europahalle sollen zwei 51 Meter hohe Stahlträger zusammen mit einem zehn Zentimeter dicken Drahtseil das Tribünen-Dach halten. Klubräume, Gymnastikhalle und Co. sollten ebenfalls in einem Nebengebäude Platz finden.

Dieser Entwurf sollte sich auch auf Empfehlung des Oberbürgermeisters im Stadtgremium durchsetzen. Veranschlagt wurde der Bau damals mit 560.000 Deutschen Mark. Schlussendlich (im November 1954) wurde die Konstruktion des Daches abgeändert: Aus Kostengründen sollte das Dach auf dünnen Stützen ruhen, die zu gegebener Zeit entfernt und das Dach dann in eine Hänge-Konstruktion umwandeln könnten. Oberbürgermeister Klotz versprach - so zitiert in einer Ausgabe des "Karlsruher Spiegel" von 1955 - dass Karlsruhe in einem Jahr ein Stadion besitzen werde, auf das nicht nur Sportler und Bevölkerung, sondern auch der Stadtrat mit Recht stolz sein könnten.

Einweihungsfeier mit Topspiel

Noch zu Beginn des Jahres 1955 befand sich das Wildparkstadion im dritten Bauabschnitt: die Tribüne wurde mit Sitzstufen errichtet und die Sportanlagen im Hauptspielfeld einschließlich Aschenbahn angelegt. Und Klotz sollte sein Versprechen halten können...

Die Feuertaufe bestand das - noch nicht ganz fertige Stadion - im Juli 1955 als mit 35.000 Zuschauern ein Leichtathletikfest des Karlsruher SC stattfand. Am 7. August wurde offiziell Eröffnung gefeiert - und zwar mit einem Topspiel. Der KSC (Deutscher Pokalmeister 1955) kickte gegen Rot-Weiß Essen (Deutscher Meister 1955) - das Spiel endete nach 90 Minuten unentschieden (2:2).

Die Badische Allgemeine Zeitung bezeichnete das neue Stadion nach Fertigstellung 1955 als "Sport-Juwel im Hardtwald". Bundesweite Fachleute und Presse - so ist es im Stadtarchiv dem entsprechenden Zeitungsartikel zu entnehmen - zählten das Wildparkstadion nach dem Leichtathletikfest zu den "schönsten Stadien in Deutschland".

Doch der Glanz des ehemaligen Sport-Juwels ist schon lange verblasst - das Stadion ist nicht mehr zeitgemäß und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an den Profifußball. Nicht nur die Zuschauer leiden unter dem fehlendem Komfort und Verkehrslage, auch Sicherheitsmaßnahmen und Vermarktungsmöglichkeiten sind nur in bescheidenem Maß umzusetzen. Höchste Zeit für einen Neubau, um das Stadion im Wildpark wieder zum Sport-Juwel werden zu lassen...