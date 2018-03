Kreischende Mädels und röhrende Männer im Innenfeld des KSC-Stadions - in den Anfangszeiten des Wildparkstadions wurde in der neuen Arena nicht nur Fußball gespielt: Mit AC/DC, Guns 'n Roses oder Tina Turner gaben sich im vergangenen Jahrzehnt Weltstars die Ehre und verwandelten das Fußballstadion in eine Rock-Arena. Warum es heute keine Konzerte mehr gibt und wie (schön) es damals war...

Im zweiwöchigen Rhythmus schwingen tausende Fans des KSC die blau-weißen Fahnen im Karlsruher Wildparkstadion. Doch das Stadion stand, gerade in den Anfangsjahren, für mehr als Fußball: Den Höhepunkt bildeten die 1970er, 80er und 90er Jahre, als zahlreiche Weltstars der Rock- und Pop-Szene bei Open-Air-Konzerten im Wildparkstadion spielten.

Im Jahr 1977 lockte das "Karlsruhe Rock Festival" mit Bands wie Chicago, Thin Lizzy oder Santana eine breite Publikumsmasse in den Wildpark. Mit dabei waren auch die Einzelkünstler Rory Gallagher und Udo Lindenberg, der heute zu Deutschlands bekanntesten Rockmusikern zählt. Im Vorverkauf kostete die Karte damals 25, an der Abendkasse 30 Deutsche Mark.

Legendäres Festival "Monsters of Rock"

Im Jahre 1984 war Karlsruhe der Hot-Spot der Rock- und Metalszene: Das legendäre Open-Air Festival "Monsters of Rock" gastierte zum ersten (und auch letzten) Mal im Wildparkstadion. Das Festival war eines der bedeutendsten Rock- und Metal-Festivalreihen der 1980er und frühen 90er, das zunächst nur in England stattfand und sich aufgrund seines großen Erfolgs schnell auch in weitere Länder ausweitete.

45.000 Besucher erlebten vor über 30 Jahren - am 1. September 1984 - das Open-Air Festival "Monsters of Rock" im Wildpark. Das damalige Line-up bot ein "Who is Who" der Rockmusik. Mit dabei waren unter anderem mit dabei: Ronnie James Dio, Ozzy Osbourne, Gary Moore, Van Halen und AC/DC. Die Karte kostete damals im Vorverkauf 40 und an der Tageskasse 48 Deutsche Mark oder 20 US-Dollar. Und so sah das damals dann aus:

Leider kam es am Rande der Veranstaltung zu Ausschreitungen, weshalb beschlossen wurde, das Festival in der Fächerstadt nicht zu wiederholen. Es sollten aber nicht die letzten Rockstars sein, die im Wildparkstadion einen Tour-Stopp einlegten.

Tina Turner, Dire Straits und Guns 'n Roses

Rockröhre Tina Turner war zwischen 1987 und 1996 gleich dreimal im Wildpark zu Gast. Ihren ersten Auftritt im Wildpark hatte Turner, die 1939 als Anna Mae Bullock in Tennessee geboren wurde, am 21. Juni 1987, am 24. Mai 1990 und am 28. Juli 1996.

Im Sommer 1992 machte die britische Rockband Dire Straits im Rahmen ihrer letzten Welttournee in Karlsruhe Station. Am 9. Juli spielte die Band um Frontmann Mark Knopfler aus ihrem Album "On Every Street". Die US-Rockband Guns 'n Roses gastierte am 22. Juni 1993 im Rahmen ihrer Welttournee im ausverkauften Wildparkstadion und drei Jahre später - am 23. Juni 1996 - erfreute Bryan Adams mit seinem Konzert im Wildparkstadion vermutlich nicht nur die Damenwelt.

Warum heute keine Groß-Konzerte mehr stattfinden

Mittlerweile liegt das letzte große Open-Air im Wildpark bald 15 Jahre zurück. Herbert Grönemeyer spielte am 16. Mai 2003 im Rahmen seiner Deutschland-Tournee aus seinem damaligen Album "Mensch". Inzwischen eignet sich das Stadion im Hardtwald nicht mehr für Groß-Konzerte: Die im Jahr 2007 eingebaute Rasenheizung würde der Publikumsbelastung im Innenraum nicht standhalten.

Das und Brandschutzauflagen machen das Stadion aktuell unattraktiv für Konzertveranstalter - weiterhin gibt es alternative Veranstaltungsorte in Karlsruhe wie die Schwarzwaldhalle oder die Messe Karlsruhe. Doch wer weiß, im neuen Stadion gibt es nach seiner Fertigstellung für die Zuschauer vielleicht auch wieder mehr als (nur) Fußball zu betrachten...