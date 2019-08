Über 60 Jahre ist der uns vertraute Wildpark alt, immer wieder jedoch wurde das Stadion erweitert und aufpoliert. Doch damit ist schon lange Schluss, seit Anfang November 2018 der Spatenstich für den Neubau an alter Stelle erfolgte. Was folgten waren zwei Provisorien für die Zuschauertribünen - nun kommt der Abriss der historischen und legendären Gegengeraden.

Etwa 1.000 Tonnen Stahl "knipsen" die Bagger jetzt Stück für Stück ab, fressen sich durch die ehrwürdige Gegengerade. Drei Wochen nachdem Bauarbeiter die Dachplatten entsorgt hatten, geht jetzt der eigentlich Abriss los. "200.000 Tonnen Asbestzement haben wir in der Deponie in Maulbronn bisher entsorgt", erklärt Werner Merkel, der Betriebsleiter des städtischen Eigenbetriebs "Fußballstadion im Wildpark" (Eibs), bei einem Termin am Montagmorgen im Stadionrund.

Wegen der Dachkonstruktion gab es zu Beginn der Abrissarbeiten allerdings Schwierigkeiten. "Es ging um Teile der Konstruktion, das war ganz banal: Schrauben, die wir eigentlich erwartet hatten, waren nicht da. Das sind so profane Dinge, die im Bestand eben passieren", beschreibt Merkel die Hindernisse.

In der Kürze der Zeit musste dann von den Ingenieuren das Abbruchkonzept überarbeitet werden. "Wir konnten dann Beschleunigungsmaßnahmen umsetzen und haben die Zeit wieder reingeholt!". Einfach in den Baumarkt gehen und einen neuen Schraubendreher kaufen sei nicht möglich, lacht Merkel.

Der Abriss der Gegengerade ist nun der letzte Teil der Vorabmaßnahmen. Hier beginnt, das erklärt Merkel nur wenige Meter von den schweren Baugeräten entfernt, dann der eigentliche Stadionneubau.

"Nach der Entfernung der Konstruktion und der Entsorgung von Schadstoffen, werden wie in der Nord- und Südkurve, Erdarbeiten durchgeführt, alles sortiert und aufbereitet und später in einen neuen Wall geformt", so Merkel im anschließenden Gespräch mit ka-news.de. Etwa 21.000 Kubikmeter werden in der dritten Bauphase bewegt, weniger als in den beiden Kurven zuvor. Hier waren es pro Kurve etwa 30.000 Kubikmeter. "Wir gehen nach unseren bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass das genauso unproblematisch ablaufen wird, wie in der Nord- und Südtribüne!"

Bis Mitte 2020 werden die Neubauarbeiten an der Osttribüne, also der heutigen Gegengeraden, andauern. Dann geht der erste große Umzug los: Die Fans von der Haupttribüne wechseln auf die gegenüberliegende Seite. Direkt im Anschluss an die Fertigstellung der Ostseite wird die Südtribüne gebaut, die neue Gegengerade der KSC-Fans. Die soll, wenn die Bauarbeiten nach Plan laufen, bis Frühjahr 2021 fertig sein.

Was nun aber gut zu sehen ist, ist die Kunst am Bau, die ja während der Spiele doch meist von den Fans verdeckt war. Großflächige Gemälde in Blau-Weiß die dem KSC "huldigen". Doch der Bagger macht auch vor den großflächigen Graffiti nicht Halt. Die werden nun auch verschwinden - vorerst.

"Für das Gesamtkonzept 'Kunst am Bau' beziehungsweise die Gestaltung rund um das Stadion wird es zu gegebener Zeit eine Arbeitsgruppe geben, da ist auch das Kulturamt der Stadt dabei. Und dann werden wir unter Einbindung der Fanvertreter uns an einen Tisch setzen und uns besprechen", so Werner Merkel, Betriebsleiter bei Eibs, gegenüber ka-news.de.

Denn: Schon jetzt haben sich Verein und Eibs Relikte des alten Stadions gesichert, um diese dann wieder an prominenter Stelle in das neue Stadion zu integrieren. "Das haben wir nicht in großflächiger Art und Weise gemacht, aber ein paar Highlights sind schon sicher verwahrt!", sagt Merkel. Der Verein hat sich beispielsweise ein Zauntor gesichert, laut Werner Merkel soll das später im VIP-Bereich angebracht werden.

"Wir haben aus dem C-Bereich die Holzbänke gesichert, die werden den Besuchern bei Baustellenrundgängen später wieder begegnen, denn die sind derzeit im Präsentationscontainer untergebracht und werden nach Ende des Umbaus auch wieder in das Gesamtkonzept eingebracht", verspricht Merkel, der selbst KSC-Fan ist, seit er etwa zwölf Jahre alt ist.

Noch bis Ende der Woche dauern die Abrissarbeiten der oberen Ränge und der Stahlkonstruktion der Gegengerade.

Ab Anfang September beginnen dann die Arbeiten am Wall. Die sollen bis Ende November fertig sein - und am 6. Dezember erhält der Karlsruher SC ein schönes Geschenk zum Nikolaus. Dann wird das Baufeld an den Totalunternehmer übergeben und der eigentliche Bau des neuen Wildparkstadions kann beginnen.