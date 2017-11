29.09.2017 07:05 Corina Bohner Karlsruhe Umbau KSC-Stadion: Neuer Profi-Trainingsplatz ist fertig!

Der Umbau des Wildparkstadions schreitet voran. Die ersten, vorbereitenden Baumaßnahmen sind abgeschlossen: Der neue Trainingsplatz der KSC-Profis ist fertig! Am Montag soll der Kunstrasenplatz offiziell von der Stadt Karlsruhe an den Karlsruher SC übergeben werden. Der Bau des neuen Amateurstadions soll in Kürze beginnen.