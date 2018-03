Detlef Hofmann , stellvertretender Vorsitzender der Karlsruher CDU-Fraktion erklärt, dass man bisher von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgegangen sei. "Der ursprüngliche Plan war, unter dem Erhalt der Wälle zu bauen und lediglich als Option, wenn es ins Budget passt in die Wälle einzugreifen. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass anscheinend nicht ohne einen Eingriff in die Wälle zu bauen ist, da allein eine Gründung (Anmerkung der Redaktion: ein Tragelement zur Einleitung von Lasten eines Bauwerks in den Untergrund, beispielsweise Fundamente, Bodenplatten, Pfähle oder Schlitzwände usw.) dies schon beinhalten würde. Sobald man in die Wälle eingreifen muss liegt das Risiko aber beim Bauherr, also ist es absolut zielführend, dass diese Aufgabe auch im Vorfeld von der Stadt übernommen werden sollte".

SPD-Fraktion

"Beim Bau des neuen Fußballstadions am Standort Wildpark hat die Stadt Karlsruhe zu jedem Zeitpunkt des Projektes gegenüber dem Gemeinderat volle Transparenz hinsichtlich Kosten und Abläufen hergestellt. So wie es in den letzten Jahren auch bei anderen größeren Projekten wie der Kombilösung oder der Generalsanierung Staatstheater erfolgt ist", lobt die Karlsruher SPD in ihrem Statement.



"Das Stadionprojekt wird sich vom Budgetumfang her gegenüber der früheren Kostenbewertung insgesamt verteuern. Das liegt ausdrücklich nicht an den Verhandlungen zwischen Stadt und KSC, sondern an den für erforderlich gehaltenen Veränderungen der Wälle durch alle anbietenden Unternehmen und die Beseitigung von Kampfmitteln im Baugrund. Es ist auch bei anderen Bauprojekten durchaus üblich, dass der Bauherr die Kosten für die Kampfmittelbeseitigung des Baulandes übernimmt. Der angepassten Realität bei den Infrastrukturkosten müssen wir uns stellen. Wir stehen nach wie vor zum Bau eines neuen Fußballstadions."