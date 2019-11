Im juristischen Streit zwischen der Stadt Karlsruhe und dem Karlsruher SC gibt es eine neue Entwicklung: Das Oberlandesgericht (OLG) hat in seinem Eilverfahren entschieden, dass der KSC die Unterlagen erhalten darf. Allerdings mit einer Einschränkung.

Die Ansprüche des KSC seien rechtens: Das OLG hat die Einschätzung des Landgerichts bestätigt, dass der KSC einen "umfassenden Informationsanspruch" über alle Vorgänge, die das Stadion betreffen, hat. Damit darf er auch den Vertrag mit dem Totalunternehmer des Stadions - der BAM Sports GmbH - einsehen.

Teilerfolg für Stadt Karlsruhe

Das Urteil ist jedoch auch ein Teilerfolg für die Stadt Karlsruhe: Vom Anspruch ausgenommen sind vertrauliche Informationen, die ausschließlich die Belange der Stadt betreffen.

"Soweit bestimmte Anlagen oder Anlagenteile zum Totalunternehmervertrag als 'Betriebsgeheimnis – Streng vertraulich' gekennzeichnet sind, wurde die Zwangsvollstreckung insoweit daher einstweilen eingestellt.", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung des OLG am Freitagmittag.

In dieser Angelegenheit wurde die Zwangsvollstreckung ausgesetzt - damit kann der KSC die Herausgabe von sensiblen Schriftverkehren zwischen Stadt und Totalunternehmer vorerst nicht erzwingen. "Hier muss noch geklärt werden, ob auch diese Anlagen von dem Informationsanspruch der KSC Betriebsgesellschaft GmbH umfasst sind", so das Oberlandesgericht.

Die Stadt hat gegen das Urteil des Landgerichts Karlsruhe am 27. September Berufung in zwei Punkten eingelegt: Erstens gegen die Herausgabe der Unterlagen mit Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung. Zweitens gegen den verordneten Umgang mit Sonderwünschen des KSC.



Im ersten Punkt hatte das Gericht eine entsprechende Eilbedürftigkeit in der Entscheidung bestätigt und daher innerhalb einer Woche ein Urteil gefällt, in dem es die Einstellung der Zwangsvollstreckung überwiegend zurückgewiesen hat. Zwei Entscheidungen stehen jetzt noch aus: Den Umgang mit vertraulichen Informationen und mit den Sonderwünschen des KSC.