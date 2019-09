vor 14 Minuten Melissa Betsch Corina Bohner Karlsruhe Schon wieder Streit um neues KSC-Stadion: Jetzt sprechen die Verantwortlichen der Stadt Karlsruhe

Der Karlsruher SC hat die Stadt Karlsruhe verklagt: Es geht um den Stadionneubau. Am Montag soll vor dem Landgericht Karlsruhe verhandelt werden - eigentlich wollte sich die Stadt während des laufenden Verfahrens nicht äußern. Am Freitagmorgen werden die Stadionverantwortlichen nun doch sprechen - sie haben zur Pressekonferenz geladen. ka-news.de erklärt Ihnen, um was es konkret geht und tickert live aus dem Karlsruher Rathaus.