vor 55 Minuten Ingo Rothermund Karlsruhe Rohbau für provisorische Tribüne im Norden des Wildparkstadions fertig: Ab Mai geht es an der Südkurve los, Schadstoffbelastung weniger als gedacht

Der Karlsruher SC befindet sich mitten im Aufstiegskampf in der dritten Fußball-Bundesliga. Neben dem Sportlichen tut sich auch in Sachen Stadionneubau etwas: Nach dem Abriss der Nordkurve steht mittlerweile die provisorische Tribüne - allerdings noch ohne Dach. Das soll in der Sommerpause montiert werden.