Die Stadt Karlsruhe hat, um den Bau und die Finanzierung des neuen Stadions stemmen zu können, einen eigenen Betrieb gegründet: Den "Eibs" - den Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark. Damit im Wildpark der Bau vorangeht, ist es eine Aufgabe der Eibs, einen Wirtschaftsplan für das Stadion zu erstellen.

Dort ist aufgeschlüsselt wie viel der Wildpark auf der einen Seite einnimmt, beispielsweise durch Mieteinnahmen oder Zuschüsse - und auf der anderen Seite für den laufenden Betrieb, den Neubau und Personal ausgibt. Der Plan für das kommende Jahr 2020 wurde heute von den Gemeinderäten einstimmig beschlossen.

Noch ein weiterer Punkt in Sachen Stadion-Neubau stand auf der Tagesordnung: Insgesamt 10 Millionen Euro sollen der Kapitalrücklage der EiBS zugeführt werden. Davon fünf Millionen in diesem, fünf Millionen im nächsten Jahr. Die Mittel dafür hat der Gemeinderat bereits mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2019/2020 zu Verfügung gestellt.

"Es handelt sich hier lediglich um die Umsetzung einer schon beschlossenen Maßnahme", so die Stadt Karlsruhe in der Beschlussvorlage. Und das wurde auch bei der Abstimmung deutlich: Mit überwiegender Mehrheit, mit 44 "Ja"- und nur einer "Nein"-Stimme hat der Gemeinderat für die Kapitalerhöhung gestimmt.

Der Streit um das neue Karlsruher Fußballstadion hat in den vergangenen Wochen für viel Trubel gesorgt. Mit der Stadt auf der einen und dem Verein Karlsruher SC (KSC) auf der anderen Seite war keine Einigung in Sicht - und so landete die Auseinandersetzung am Ende vor Gericht. Der Verein hatte mit vier einstweiligen Verfügungen gegen die Stadt geklagt.

In drei von vier Punkten hat das Landgericht dem KSC Recht gegeben. Doch auch nach dem Urteil ist das letzte Wort noch immer nicht gesprochen: Denn die Stadt hat Berufung eingelegt - und damit geht der Schlagabtausch nun eine Instanz höher.

Einer der Streitpunkte ist, dass der KSC Einsicht in die Vertragsunterlagen zwischen der Stadt und dem Totalunternehmer erwirken wollte. Die Stadt fechtet das Urteil, das im Sinne des Vereins fiel, nun an. Denn: Auch der gesamte Email-Verkehr soll künftig für den KSC einsehbar sein, und das möchte sie Stadt so nicht akzeptieren.