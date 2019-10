vor 23 Stunden Anya Barros Karlsruhe Mehr Eigenkapital für Stadionbetrieb beschlossen - trotzdem finanziert sich der Neubau bald über einen Kredit

Seit dem 1. April 2017 gibt es den Eigenbetrieb "Fußballstadion im Wildpark (Eibs), der sich um die Vergabeverfahren in Sachen Stadionneubau kümmern sollte. Heißt auch, dass der Eigenbetrieb Geld braucht, damit die Bauarbeiten reibungslos über die Bühne gehen. Nun soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am heutigen Dienstag darüber entscheiden, ob das Kapital erhöht wird oder nicht.