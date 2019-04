vor 50 Minuten Karlsruhe KSC reicht Beschwerde gegen DFL-Entscheidung ein: Streit zwischen Mentrup und Wellenreuther "beigelegt"

Wie die Stadt Karlsruhe und der Karlsruher SC in einer gemeinsamen Presseerklärung am Freitag mitteilen, wurde bei der DFL gegen die Entscheidung, dem KSC keine Ausnahmegenehmigung zu geben, Beschwerde eingelegt. Nun liegt es an der Deutschen Fußball Liga, die den Antrag erneut prüfen muss, ob der KSC in der 2. Liga ohne Dach spielen darf.