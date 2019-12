Zur Weihnachtszeit und zwischen den Jahren ruht die Baustelle im Wildparkstadion. Erst am 7. Januar rollen wieder die Bagger, um auf dem Platz der alten Gegengerade die erste Tribüne des neuen Stadions zu bauen.

Nachdem das Baufeld an den Totalunternehmer übergeben worden ist, wurde die Baustelle in den vergangenen zwei Wochen eingerichtet. Seitdem wurde das für die anstehenden Arbeiten benötigte Material angeliefert und vorbereitende Maßnahmen getroffen. "Es wurden beispielsweise Fundamentarbeiten für die neue Osttribüne ausgeführt", so Melanie Herlan vom Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark (Eibs) gegenüber ka-news.de.

Um den Stadionbau voranzutreiben, werden nicht nur technische Geräte benötigt, sondern auch helfende Hände, die diese steuern. Doch wie viele Arbeiter tummeln sich täglich auf der Baustelle? "Das lässt sich nicht so genau beziffern und hängt von den jeweils am Tag anstehenden Arbeiten ab", sagt Herlan. "Die vergangenen beiden Wochen waren das ungefähr zwischen zehn und 15 Arbeiter pro Tag."

"Nie vor Unwägbarkeiten gefreit"

Im Osten des Wildparkstadions soll bis zum Sommer gearbeitet werden. Laut Eibs können dann die Fans, die aktuell auf der Haupttribüne sitzen, zur neuen Saison 2020/2021 auf die neue Osttribüne ziehen. Voraussetzung ist, dass die Baustelle so positiv verläuft wie die abgeschlossenen Vorabmaßnahmen. "Dennoch ist man bei solch einem Großprojekt im Speziellen und im Baubereich im Allgemeinen vor Unwägbarkeiten nie gefreit", so Melanie Herlan.

Vor allem die kommenden Wintermonate könnten eine Rolle spielen. "Es könnten beispielsweise widrige Witterungsbedingungen einen negativen Einfluss auf den Bauablauf haben", sagt Herlan gegenüber ka-news.de.