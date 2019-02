Die Baustelle Wildpark kommt voran: Vorbereitungen für die provisorischen Tribüne laufen und auch der neue Wall nimmt Formen an

Seit November 2018 sind die Vorarbeiten für den Bau des neuen KSC-Stadions in vollem Gange. Seither wurde die Tribüne abgerissen und die Erde aufbereitet. Aktuell wird vor allem an den Provisorien gearbeitet. ka-news wirft einen Blick auf die Wildpark-Baustelle.

Provisorische Flutlichtmasten beleuchten seit Januar das Stadion und ermöglichen damit den weiteren Spielbetrieb während der Bauarbeiten. Die Fundamente der knapp 50 Meter hohen Masten sind in der Nordkurve bereits vollständig zurückgebaut, wie der Eigenbetrieb "Fußballstadion im Wildpark" (EIBS) in seinem Baustellen-Tagebuch berichtet.

Auch die Aufbereitung der Wälle ist laut EIBS in vollem Gange. Nach wie vor wird der Bauschutt sortiert und dann anschließend aufbereitet, um es später erneut verwenden zu können. Hierzu sind die Arbeiter mit dem "qualifizierten Wiedereinbau des Erdmaterials zur Modellierung des neuen Walls" beschäftigt. Dazu geht parallel die Prüfung der Umgebung auf Kampfmittel weiter.

Damit auch während der Umbauzeit immer genügend Fans ihren Platz im Stadion finden - 15.000 Plätze müssen es sein - werden provisorische Tribünen in beiden Kurven aufgestellt. In der Nordseite des Stadions sind die Bauarbeiten schon so weit, dass die Fundamente für die Tribünen gegossen werden.