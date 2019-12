vor 56 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe Der Totalunternehmer übernimmt: Am Montag soll der Neubau des KSC-Stadions eingeläutet werden

Seit mehr als einem Jahr rollen im Wildparkstadion die Bagger, um die Vorabmaßnahmen für den Bau des neuen Stadions durchzuführen. Und die Zielgerade ist endlich in Sicht: Voraussichtlich am kommenden Montag soll das Projekt an den Totalunternehmer, die BAM Sports GmbH, übergeben werden. Das bestätigt Melanie Herlan vom Eigenbetrieb "Fußballstadion im Wildpark" (EIBS), gegenüber ka-news.de.