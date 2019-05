vor 1 Stunde Anya Barros Ingo Rothermund Karlsruhe DFL erteilt Ausnahmegenehmigung: KSC darf ohne zweites Tribünendach in Liga 2 spielen

Die Geschichte um die Stadiondächer scheint nun also doch ein gutes Ende zu nehmen: Laut Medienberichten bekommt der Karlsruher SC die Ausnahmegenehmigung der Deutschen Fußball Liga (DFL) und darf somit in der kommenden Saison auch in der 2. Liga ohne Dach auf der provisorischen Südtribüne spielen.