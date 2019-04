Im Wildparkstadion des Karlsruher SC hat am vergangenen Samstag das letzte Heimspiel mit der alten Südkurve stattgefunden. Seit Montag werden hier die ehemaligen Blöcke E1 bis E4 abgebaut. Bis das neue Stadion Mitte 2022 endgültig fertig ist, werden die Zuschauer auf provisorischen Tribünen stehen und sitzen. Die erste ist bereits fertig.

Zuerst war die Nordkurve des Karlsruher Wildparkstadions an der Reihe - die erste Bauphase im Wildparkstadion. Diese ist nun abgeschlossen: Die provisorische Nordtribüne steht. Zum nächsten Heimspiel am Samstag, 20. April, gegen den SV Meppen werden die Fans das erste Mal auf dem Provisorium Platz nehmen - beziehungsweise stehen - können. Rund 5.000 Fans können ihren KSC dann vom Norden aus anfeuern.

Vor allem die Ultras werden einen neuen Blick erhalten: Denn sie werden auf die neue provisorische Tribüne weiterziehen, um den Gästefans auf der Gegengerade Platz zu machen. Diese fanden sich bislang auf der Südkurve, dem aktuellen Bauabschnitt.

Seit Montag, 8. April, rollen im Süden des Stadions die Bagger. Der Rückbau der ehemaligen Blöcke E1 bis E4 hat begonnen.

Zuvor konnten sich - wie bereits bei der Nordkurve - KSC-Fans am Sonntag die dortigen Sitzschalen als Souvenir mitnehmen. Ganz so begehrt wie die Sitze in der Nordkurve waren die südlichen nicht: 700 Sitzschalen blieben übrig und wurden beim KSC eingelagert.

Was passiert gerade auf der Wildpark-Baustelle? "Die Betontreppen und Halterungen der Sitzschalen werden sukzessive abgebrochen und abtransportiert, bevor das Wallmaterial abgetragen und wiederaufbereitet werden kann", schreibt der Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark (Eibs) in einer Pressemitteilung.

Im Anschluss wird auch im Bereich der Südkurve eine provisorische Tribüne errichtet, um für die Zuschauer jederzeit mindestens 15.000 Plätze zur Verfügung stellen zu können - davon rund 300 Sitzplätze.

Der Rückbau der Gegengerade im Herbst 2019 soll den Abschluss der Vorabmaßnahmen des Stadionumbaus bilden. Im Anschluss daran startet der Neubau des eigentlichen Stadionkörpers.

Turnier zum 125-jährigen Jubiläum im Sommer geplant

Bevor die Gegengerade zur Baustelle wird, können die Fans den Blau-Weißen von dort aber noch einmal kräftig zujubeln: Wie Florian Kornprobst, Pressepsprecher des Karlsruher SC, im Gespräch mit ka-news bestätigt, plant der KSC im Sommer ein Turnier anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums.

Weitere Details stehen bisher aber noch aus, die Planungen laufen noch. Etwas kann der Sprecher aber im Gespräch dann schon verraten: "Wir haben Hertha BSC und Sturm Graz, zu denen Fanfreundschaften bestehen, angefragt", so Kornprobst gegenüber ka-news.