vor 3 Stunden Anya Barros Karlsruhe Als Vorbereitungen für den Stadionumbau werden Erdwälle abgetragen: "Es läuft hervorragend - und die Entsorgung könnte billiger werden!"

Es ist nichts neues, wenn man in Karlsruhe erzählt, dass es lange gedauert hat, bis die Bauarbeiten für das neue Stadion für den Karlsruher SC endlich starten konnten. Was Jahre gedauert hat, wurde nun endlich gut: Seit November werden bekanntermaßen die ersten Vorarbeiten in Sachen Neubau gemacht. Konkret werden die Erdwälle in der Nordkurve abgetragen.