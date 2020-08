vor 14 Stunden Bad Wimsbach KSC-Trainingslager zu Ende: Zwei Testspiele mit einem Sieg bestritten

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat sein Trainingslager in Österreich mit zwei Siegen abgeschlossen. In Bad Wimsbach gewannen die Badener am Mittwoch erst ein Testspiel gegen Drittliga-Club FSV Zwickau mit 1:0 (1:0) und direkt im Anschluss noch ein weiteres gegen den österreichischen Bundesligisten SKN Pölten mit 2:1 (0:1). Torschütze gegen Zwickau war Lukas Fröde (8. Minute), gegen St. Pölten trafen nach frühem Rückstand Marco Djuricin (54.) und Philipp Hofmann (73.) für die Karlsruher.