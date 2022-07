Karlsruhe vor 1 Stunde

KSC gibt 2:0-Führung aus der Hand: Niederlage bei XXL-Test gegen Saarbrücken

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat zum Abschluss seiner Saisonvorbereitung eine weitere Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner unterlag Drittligist 1. FC Saarbrücken in einem Testspiel über dreimal 45 Minuten am Samstag mit 2:3 (2:3, 2:2). Für die Badener war es die fünfte sieglose Partie in Serie in der Sommerpause. Neben den verletzten Innenverteidigern Christoph Kobald, Daniel O'Shaughnessy und Felix Irorere fehlten bei der Generalprobe für den Liga-Auftakt am 17. Juli beim SC Paderborn unter anderen auch der angeschlagene Stürmer-Neuzugang Mikkel Kaufmann sowie die Mittelfeldspieler Kyoung-Rok Choi und Leon Jensen.