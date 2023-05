Die Saison ist auch in der 2. Bundesliga bald vorbei. Für den KSC und für den FCK geht es in den letzten Spielen eigentlich um nicht mehr viel. Sowohl die Karlsruher als auch die Kaiserslauterner werden weder auf- noch absteigen. Mit dem Sieg gegen Hannover hatte sich Karlsruhe bereits den Klassenerhalt gesichert. Dennoch ist zu erwarten, dass sie beim kommenden Aufeinandertreffen alles geben werden. Schließlich handelt es sich beim Spiel KSC vs. Kaiserslautern um ein Derby. Es geht im Duell gegen die Rivalen eben schon um etwas, nämlich um den Vereinsstolz.

Zwar plant der KSC bereits auf hochtouren für die nächste Saison, doch vom Derby gegen Kaiserslautern lässt sich der Club deshalb sicher nicht ablenken. Wann das Spiel stattfindet und wie die Übertragung läuft, erfahren Sie hier.

KSC - FCK: Termin und Uhrzeit des Spiels in der 2. Liga

Spannend wird es für die Fans beider Mannschaften noch einmal kurz vor dem Ende der Saison. Am 33. Spieltag der 2. Liga kommt es laut Spielplan noch einmal zum Derby zwischen dem KSC und dem FCK. Der Termin für das Spiel ist Sonntag, der 21. Mai. Gespielt wird im Wildparkstadion in Karlsruhe, Anstoß ist um 13.30 Uhr.

2. Liga: Übertragung des Spiels KSC gegen FCK live im TV und Stream

Die Übertragung der 2. Bundesliga ist auch dieses Jahr wieder gewohnt uneinheitlich. Einige der Partien sind im Free-TV zu sehen, die meisten jedoch sind nur für zahlende Kunden verfügbar. Genauer gesagt sollte man sich ein Sky Kunden-Abo zulegen, wenn man alle Spiele der 2. Liga sehen möchte. Denn bis 2024 konnte sich der Privatanbieter die Rechte an der Übertragung aller Spiele sichern.

Leider ist das Derby KSC gegen FCK keines der Spiele, die im Free-TV zu sehen sind. Wer die Partie dennoch sehen möchte, muss sich also um einen Zugang zum passenden Angebot von Sky kümmern. Das gilt sowohl für die Übertragung im TV als auch für die im Stream.

Wer nicht über ein Sky-Abo verfügt, kann auf eine kostenlose Alternative zurückgreifen: Mit dem ARD-Liveticker ist es immer noch möglich, das Spielgeschehen live zu verfolgen. Da gibt es zwar kein Bild, aber dafür nützliche Infos wie die Team- oder Spielerstatistiken.

Spiel: Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern, 2. Liga, 33. Spieltag

Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern, 2. Liga, 33. Spieltag Datum: Sonntag, 21. Mai 2023

Sonntag, 21. Mai 2023 Uhrzeit: Anpfiff um 13.30 Uhr

Anpfiff um 13.30 Uhr Wo: Wildparkstadion, Karlsruhe

Wildparkstadion, Karlsruhe Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream:Sky

FCK vs. KSC: Bisherige Bilanz der Partie

Vor dem nächsten Derby hat die Mannschaft aus Kaiserslautern gegenüber dem Karlsruher SC in der Gesamtbilanz die Nase vorn: Der FCK konnte sich laut fussballdaten.de öfter durchsetzen und hat deutlich mehr Partien gegen die Karlsruher gewonnen als umgekehrt. Von den bislang 62 Spielen hat der FCK 23, der KSC lediglich 14 gewonnen. In den meisten Spielen waren sich die beiden Teams jedoch ebenbürtig: 25 Derbys gingen unentschieden aus.

Fast genauso sieht es aus, wenn man nur die Duelle in der 2. Liga betrachtet: Sechs Mal trennten sich die Rivalen unentschieden, fünf Mal gewann Kaiserslautern und zwei Spiele gingen an den KSC.