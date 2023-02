Gegen Samstagabend wurden auf dem Facebook-Profil des KSC mehrere kinderpornografische Darstellungen hochgeladen, wie der Südwestrundfunk berichtet. Dies sei laut einem Sprecher des Vereins auf einen Hackerangriff zurückzuführen, bei dem ein unbekannter Täter die Facebook-Seite des KSC kurzzeitig übernahm. Der Verein reagierte zeitnah, entfernte die Inhalte und distanzierte sich nachdrücklich davon.

Ein Tatverdächtiger für den Hackerangriff ist derzeit noch nicht bekannt. Laut Angaben der Karlsruher Polizei wurde der Fall noch am Samstagabend an die Behörden herangetragen und die Ermittlungen dauern an. Genauere Informationen könne die Polizei aber noch nicht herausgeben.