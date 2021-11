vor 1 Stunde Karlsruhe KSC contra HSV im Liveticker: ka-news.de berichtet live vom Top-Spiel der 2. Bundesliga

Erst der grandiose Pokal-Erfolg in Leverkusen, dann die erschreckende erste Halbzeit gegen Paderborn – beim KSC wissen die Fans aktuell vor den Spielen nie so richtig, was sie geboten bekommen. Umso interessanter dürfte das Top-Spiel gegen Dauer-Aufstiegskandidat HSV sein, hier könnt ihr im Liveticker mitlesen.