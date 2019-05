vor 1 Stunde Karlsruhe ka-news präsentiert: Eure Party zum Aufstieg - mit unserer KSC-Playlist!

Zwei Jahre hat es gedauert - nun ist der Aufstieg endlich vollbracht, die Karlsruher sind zurück in der zweiten Bundesliga - und die KSC-Fans in Feierstimmung! Wer bei der offiziellen Fete nach dem Spiel am Samstag nicht dabei sein kann, muss aber nicht traurig sein: ka-news hat eine Playlist mit allen Songs zusammengestellt, die auf Eurer eigenen KSC-Aufstiegsparty auf keinen Fall fehlen dürfen.