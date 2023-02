Karlsruhe vor 24 Minuten

Kronenplatz: Pöbel-Mann mit Messer belästigt Fahrgäste und verletzt zwei Polizisten

Samstagnacht, gegen 0.50 Uhr, wurde ein alkoholisierter 54-Jähriger von der Polizei in Gewahrsam genommen. Zunächst hatte er mehrere Fahrgäste in einer Straßenbahn angepöbelt, weshalb er von zwei Wachleuten an der Haltestelle Kronenplatz der Bahn verwiesen wurde. Vor Ort bedrohte er einen davon einem Messer. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet, da er noch zwei Polizisten bei dem Vorfall verletzte.