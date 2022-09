Der Ortschaftsrat Durlach im Festsaal der Karlsburg zusammengesetzt und hat unter anderem über die Kriminallage zweier Karlsruher Stadtteile gesprochen. Dabei wurden die Ortsteile Durlach und Durlach-Aue im direkten Vergleich herangezogen.

Baden-Württembergs Ergebnisse

Bei der Besprechung wurden die Jahre 2020 und 2021 gegenübergestellt. Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat im ersten Schritt eine Übersicht der Kriminalstatistik in ganz Baden-Württemberg gegeben.

(Symbolbild) | Bild: Thomas Riedel

So gab es 2020 in Baden-Württemberg 538.566 Fälle, die einen kriminellen Charakter beinhalteten, so das Polizeirevier in seiner Präsentation. 2021 sei diese Zahl auf 486.331 gefallen. Es liege somit ein Rückgang von 52.235 Fällen vor, was 9,7 Prozent entspricht.

Lage Durlachs analysiert

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat 2020 insgesamt 5.625 Straftaten registriert. Im Jahr 2021 ist diese Zahl um 6,7 Prozent zurückgegangen. Heißt: Im Jahr 2021 wurden in Durlach 5.247 Straftaten registriert. Die Aufklärungsquote liegt in beiden Jahren bei 64 Prozent.

Dabei hängt die Zahl der in Durlach und Durlach-Aue begangenen Straftaten nicht mit den beim Polizeirevier Durlach angezeigten Straftaten zusammen.

Entwicklung der Fallzahlen in Durlach. | Bild: Screenshot: karlsruhe.de

Wie aus der Präsentation hervorgeht wurden 2021 in Durlach 1.181 Straftaten angezeigt, eine Abnahme von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Anders ist die Entwicklung in Durlach-Aue.

Diebstähle und Vermögensdelikte sind führend

Hier wurden 2021 741 Straftaten angezeigt, was ein Plus von 19,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ausmacht. 2020 wurden in Aue 622 Straftaten angezeigt. Die Aufklärungsquote ging in Aue um 2,2 Prozent zurück, während sie in Durlach um 2,4 Prozent anstieg.

Die Kriminaltaten werden dabei in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Ein großer Teil der Fälle fällt in den Bereich der sogenannten "Vermögens-und Fälschungsdelikte."

Straftaten in Durlach im Jahr 2021. | Bild: Screenshot: karlsruhe.de

Diese Taten machen den größten Anteil im Jahr 2021 aus und beträgt 27 Prozent. Insgesamt wurden 313 solcher Taten in Durlach begangen, ein Rückgang um 13,8 Prozent. 2020 lag die Zahl noch bei 363 Taten.

Auch in Durlach-Aue machen Straftaten in den Bereichen Vermögen- und Fälschung (38 Prozent) sowie Diebstähle (23 Prozent) den größten Anteil aus.

Diebstähle gehen zurück

Der Ortsteil Durlach verzeichnet eine Abnahme der Fälle im Bereiche Diebstahl mit 21,9 Prozent. 2020 wurden insgesamt 388 Diebstähle und im Jahr darauf, 303 Fälle gemeldet.

Durlach-Aue hingegen, stellte eine Zunahme in diesen Bereichen fest. Von 622 Gesamtdelikten des Jahres 2020, sind die Diebstähle von 166 Fälle auf 167 (+0,6 Prozent), innerhalb eines Jahres minimal gestiegen.

Straftaten in Durlach-Aue im Jahr 2021. | Bild: Screenshot: karlsruhe.de

Fälschungen nehmen um 44,9 Prozent zu. Bedeutet, dass binnen eines Jahres (2020-2021), die Zahl der Fälschungen von 196 auf 284 zunahm.

In Durlach-Aue wurde 2021 eine "Straftat gegen das Leben", also Mord, registriert. Eine Mord mehr als im Vorjahr. In Durlach wurde im Jahr 2021 kein Mord angezeigt, während es 2020 noch zwei Taten gab.

Tatverdächtige im Überblick

Insgesamt wurden 1.002 Personen gezählt, welche ein kriminelles Verhalten aufwiesen. Davon sind 760 männlich und 242 weiblich. Von Kindern bis hin zu Erwachsenen, sind alle Altersklassen beinhaltet.

Erwachsene machen dabei einen Anteil von 82 Prozent aus. Die übrigen 18 Prozent machen teilen sich auf Kinder (ein Prozent), Jugendliche (sieben Prozent) und Heranwachsende (zehn Prozent) auf.

Zu den Tatverdächtigen zählen zudem mehr Deutsche (636 Personen), als Nicht-deutsche (364 Menschen).