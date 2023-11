Am 11. November wurde in Wiernsheim (Enzkreis) ein Geldautomat gesprengt. Drei Männer wurden daraufhin festgenommen. Gegen einen von ihnen wird nun wegen Mordes ermittelt.

Verfolgungsfahrt nach Geldautomatensprengung in Wiernsheim: Was ist passiert?

Gegen 2 Uhr nachts kam es in Wiernsheim in der Nähe von Pforzheim zu einer Geldautomatensprengung. Die drei mutmaßlichen Täter flüchteten daraufhin in einem VW Golf 8R, schreiben die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Zweigstelle Pforzheim in einer früheren gemeinsamen Mitteilung.

Gegen 2.40 Uhr konnte das Fahrzeug in der Nähe von Heilbronn lokalisiert werden. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt. Als der Wagen versuchte an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt auf die BAB 6 Richtung Mannheim aufzufahren, rammte er einen Streifenwagen. Anschließend fuhr das Auto in die entgegengesetzte Richtung auf die A6 Richtung Nürnberg.

Auf einem Rastplatz konnte der Wagen dann kurzzeitig gestoppt werden, heißt es in der Mitteilung. Zwei der Tatverdächtigen, zwei 21-jährige Männer, versuchten zu Fuß weiter zu flüchten, konnten jedoch von der Polizei festgenommen werden.

Der 30-jährige Fahrer fuhr jedoch weiter. Kurz darauf kam es zu einem schweren Unfall. Das Fluchtfahrzeug rammte einen Kleintransporter frontal. Die beiden Insassen, ein 45-jähriger und ein 47-jähriger Mann, sowie der Unfallfahrer wurden schwer verletzt. Der 45-jährige Beifahrer erlag wenige Tage später seinen Verletzungen.

Verfolgungsfahrt nach Geldautomatensprengung in Wiernsheim: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes

Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit der Zweigstelle Pforzheim nun in einer weiteren gemeinsamen Mitteilung bekannt machte, wurde nach dem Tod des 45-Jährigen der Haftbefehl gegen den Unfallfahrer erweitert. Und zwar wegen Mordes.

"Der 30-Jährige steht insoweit im dringenden Verdacht, bei seiner Fahrt in falscher Fahrtrichtung zumindest billigend in Kauf genommen zu haben, dass es auf der Autobahn zu einem Frontalzusammenstoß mit einem oder mehreren entgegenkommenden Fahrzeugen mit der Folge tödlicher Verletzungen bei einer unbestimmten Vielzahl von arglosen Personen kommen könnte", heißt es zur Begründung in der Mitteilung.

