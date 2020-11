vor 1 Stunde Stuttgart Kretschmann wünscht sich Wechsel in US-Regierung

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hofft auf die Wahl des demokratischen Kandidaten Joe Biden zum neuen US-Präsidenten. Auch angesichts wirtschaftlicher Beziehungen zum Südwesten wünsche er sich einen Wechsel an der Spitze bei der Wahl in den USA am Dienstag. "Natürlich wünsche ich mir das, aber mein Wunsch hat wahrscheinlich darauf keinen Einfluss", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart.