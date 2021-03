vor 1 Stunde Stuttgart Details vor dem Bund-Länder-Treffen durchgesickert: Lockdown soll wohl bis zum 28. März verlängert werden

Am Mittwoch, den 03. März, verhandeln Bund und Länder erneut über den Corona-Lockdown. Ersten Medienberichten zufolge soll die Verlängerung bis zum 28. März bereits beschlossene Sache sein. Des Weiteren soll am morgigen Mittwoch thematisiert werden, ob und inwiefern weitere Öffnungsschritte vorgenommen werden können. Ebenso steht die Frage im Raum, ob die Kontaktbeschränkungen gelockert werden könnten - trotz steigender Inzidenzzahlen. ka-news.de informiert euch per Live-Ticker über die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens.