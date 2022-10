Stuttgart vor 2 Stunden

Kretschmann stören "ungeklärte Fragen in Krisen"

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann dringt auf eine baldige Klärung des Finanzstreits zwischen Bund und Ländern über das Entlastungspaket der Ampel. «Nichts ist so schlecht wie ungeklärte Fragen in Krisen», sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart.