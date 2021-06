vor 1 Stunde Stuttgart Kretschmann stützt Baerbock: Grüne weiter für höhere Spritpreise

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will auch im Bundestagswahlkampf offensiv für eine Erhöhung der Spritpreise werben. "Man sollte sich nicht aus dem Staub machen beim Klimaschutz, nur weil es mal Gegenwind gibt", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. "Wir werden das weiter mutig promoten." Kretschmann verwies darauf, dass Union und SPD über den CO2-Preis für Verkehr und Gebäude eine Erhöhung der Spritpreise beschlossen hätten. Dass nun Vertreter von Union und SPD Grünen-Chefin Annalena Baerbock in dieser Debatte kritisierten, sei unehrlich. "Das war feige", sagte Kretschmann.