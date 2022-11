Stuttgart vor 14 Stunden

Kretschmann gibt neues Ziel aus: 100 Windräder im Jahr 2024

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat beim Ausbau der Windkraft ein neues konkretes Ziel ausgegeben. «Im übernächsten Jahr müssen es sicher wieder 100 werden», sagte der Grünen-Politiker am Dienstagabend in der ARD-Sendung «Maischberger». Da könne man ihn beim Wort nehmen. Zuletzt hatte Kretschmann das Ziel aus dem Koalitionsvertrag einkassiert, bis zur nächsten Landtagswahl 2026 1000 Windräder in Baden-Württemberg zu bauen. Das sei angesichts der langwierigen Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen nicht möglich. In diesem Jahr sind im Südwesten erst eine Handvoll Windräder errichtet worden. Er bekräftigte in der Sendung das Ziel, die Genehmigungsverfahren auf dreieinhalb Jahre zu halbieren.