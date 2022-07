Gerlingen vor 2 Stunden

Kretschmann gegen Entlastung hoch verschuldeter Kommunen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wehrt sich gegen die von der Ampel geplante Entlastung für hoch verschuldete Kommunen in ganz Deutschland. "Das werde ich nicht einfach durchwinken", sagte der Grünen-Politiker am Freitag bei einem Treffen des baden-württembergischen Bürgermeisterverbands in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg). Es könne nicht angehen, dass der Bund ein Land wie Baden-Württemberg in die Solidarität zwingen wolle. Es gehe um 30 Milliarden Euro. "Meine Aufgabe ist es jedenfalls nicht, die Schulden der Kommunen in anderen Ländern zu bezahlen."